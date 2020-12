Tours : la crise sanitaire a fait chuter en volumes les ventes de vins pétillants en 2020

Avec la crise du Coronavirus et les deux confinements successifs, les producteurs de pétillants en Touraine ne s'y retrouvent pas. Depuis le début de l'année 2020 les ventes en volume se sont effondrées en ce qui concerne les bouteilles les plus abordables pour le porte-monnaie, autrement dit l'entrée de gamme au niveau des prix. Des bouteilles que l'on trouve généralement dans la grande distribution. Depuis le début de l'année par exemple à Tours chez Auchan Petite Arche, les ventes de pétillants ont reculé de 25% contre 7% pour le champagne explique le directeur de l'hypermarché qui dit aussi vendre plus de demi-bouteilles qu'auparavant.

Même son de cloche du côté de Bernard Fouquet, vigneron à Vouvray et qui s'occupe d'une petite société de négoce pour l'enseigne Métro à Tours. Les volumes sont en diminution de 50%. C'est la conséquence directe de la fermeture des restaurants, des bars, le fait que les traiteurs ne peuvent plus organiser de mariages à 100 ou 200 personnes tout comme les pots dans les associations ou les entreprises. Il est certain qu'à six personnes à table maximum comme il est préconisé, on fera moins "péter" les bouchons !

Pour autant cette chute spectaculaire des ventes ne concerne pas les vins dits "de niche" comme les pétillants naturels qui ont pu conserver leur clientèle. Mais avec le réchauffement climatique la production de vins pétillants commence à se faire ressentir certaines années (2018) . Du coup, certains vignerons voient en cette crise sanitaire presque une aubaine car il savent qu'ils pourront vendre un peu plus tard les millésimes invendus en 2020.