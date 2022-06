Tours : la mairie promet une proposition pour une hausse des salaires des agents municipaux en fin de semaine

Des crèches fermées, pas de cantine dans certaines écoles. Depuis un mois et demi, les grèves des agents municipaux se succèdent à Tours. Ce mardi 14 juin, 200 d'entre eux se sont rassemblés dans la cour de la mairie, avant de se rendre dans la salle des fêtes pour faire entendre leurs revendications à la collectivité.

Les syndicats réclament aujourd'hui une hausse des salaires de 120 euros nets par mois, comme ce qui a été accordé aux agents de la Métropole le mois dernier, pour compenser la perte des jours d'ancienneté - entre un et cinq selon les agents. La Ville a en effet décidé de les supprimer pour se mettre en conformité avec une loi de 2019, qui impose que les fonctionnaires travaillent 1.607 heures par an.

La mairie de Tours attendait, jusque-là, de savoir de combien serait revaloriser le point d'indice des fonctionnaires, comme promis par le gouvernement, pour faire des annonces. Devant l'absence de fumée blanche à Paris, changement de discours. Alice Wanneroy, la première adjointe en charge du dossier, est allée à la rencontre des grévistes et elle leur assure une proposition "pour la fin de semaine".

Une revalorisation d'a minima 100 euros pour mois sauf pour la catégorie A

Une augmentation des salaires est, dans tous les cas, bien à l'ordre du jour. "Nous sommes en train de faire des simulations, selon ce que pourrait donner le prochain point d'indice, pour arriver à une hausse d'a minima 100 euros par mois", poursuit l'élue. On est un peu en-dessous de la revalorisation des agents métropolitains. Et cela ne concernerait que les agents municipaux de catégorie B et C, ceux qui sont les moins bien rémunérés.

Alice Wanneroy, première adjointe au maire de Tours, est allée voir les grévistes. © Radio France - Adrien Bossard

Pour les syndicats, le compte n'y est pas. Olivier Tisser est délégué Force Ouvrière. "Depuis plus de huit ans, avec les transferts de compétences de la Ville vers la Métropole, on nous sort comme discours qu'il n'y aura pas de distinction entre les agents des deux entités. Et aujourd'hui, on voit le contraire. Il y a des services mutualisés, comme les parcs et jardins, où vous vous retrouverez donc avec des agents augmentés de 100 euros et d'autres de 120. C'est invraisemblable."

Une prime pour juillet

De son côté, Alice Wanneroy, explique qu'il est impossible de s'aligner sur la Métropole. "À la Métropole aujourd'hui, il y a des mails qui circulent pour demander à la direction un plan d'économies pour tous les services, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je préfère arriver avec une proposition qui soit réaliste et que la collectivité puisse absorber. Derrière, il faut quand même financer cette augmentation de la masse salariale."

Cela coûterait à la ville de Tours entre deux et quatre millions d'euros supplémentaires par an. La première adjointe à la Ville de Tours rappelle aussi, qu'en attendant, une prime de 300 euros sera versée sur les salaires de juillet pour tous les agents municipaux. Et elle avance une piste sur la pénibilité du travail. Dès 2023, près d'un milliers d'agents dont les métiers sont physiques, pourraient avoir 2 jours de congés supplémentaires par an.

Le mouvement de grève, lui, est reconduit jeudi 16 juin. Il est possible à nouveau que des crèches soient fermées et qu'il n'y ait pas de cantine dans certaines écoles.