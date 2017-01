Tours : la mairie réclame 700 euros au collectif cycliste 37

Le service des sports de la mairie de Tours réclame 6,90 de l'heure au collectif cycliste 37 si ils veulent accéder au parc Raspail afin de faire leur cours d'apprentissage du vélo. Pour l'association c'est l'incompréhension, le parc est public, gratuit et accessible par tous.

Depuis septembre, c'est un peu un dialogue de sourds entre le collectif cycliste 37 et la mairie.

L'association qui regroupe plus de 900 adhérents aimerait faire ses deux cours collectifs juste à côté de son local, au plateau sportif Raspail situé au quartier Beaujardin de Tours.

Un espace public, gratuit et en accès libre 24 h sur 24, sauf que le service des sports de la mairie réclame 6,90 de l'heure à l'association s'ils veulent y accéder.

Plateau sportif Raspail de Tours © Radio France - Morad Djabari

C'est une simple piste d'athlétisme en terre battue qui encercle deux terrains de basket. Le parc Raspail est situé à cinq minutes à pied du local du collectif cycliste 37. Tout le monde peut y accéder excepté l'association et c'est l'incompréhension pour la présidente Armel Gallo Lavallée.

C'est un espace sans arbres et sans pelouse, il nécessite aucun entretien. Pour nous, il est parfait mais je vois pas pourquoi on devrait payer. On est aidé par la ville de Tours, on reçoit une subvention donc cela voudrait dire qu'on la redonne, ça n'a pas de sens.