Tours : la manif du 1er mai se fera sur les réseaux sociaux

On ne les verra pas marcher dans les rues de Tours. Les manifestants du 1er mai, boutés des cortèges par le Covid-19, s'en remettent aux réseaux sociaux pour se faire entendre.

Le coronavirus a eu raison des traditionnelles manifestations du 1er mai. Pour la première fois en temps de paix depuis que le 1er mai existe (cela remonte à 1886!), les syndicats ont été obligés de jeter l'éponge et de renoncer aux cortèges. C'est historique: "je n'ai jamais connu çà de toute ma vie militante, dit Stéphane Deplobin, secrétaire départemental de la CGT en Indre-et-Loire, il faut remonter au moins à la seconde guerre mondiale pour trouver un 1er mai sans défilé". La CGT sera donc présente sur les réseaux sociaux pour marquer le coup. "Cela ne doit pas être un 1er mai silencieux"

L'idée est d'investir les réseaux sociaux avec un #1ermaiCGT en exprimant ses revendications pour le jour d'après la crise. On appelle aussi nos militants à mettre des banderoles au fenêtres -Stéphane Deplobin, CGT

Le syndicat Sud Solidaires appelle lui aussi à une manifestation du 1er mai sans cortèges, aux balcons et en ligne sur les réseaux sociaux. "L'accent sera mis sur les femmes et les soignants qui sont les oubliés du monde du travail et qui aujourd'hui nous portent", dit Cécile Cognée, co-déléguée Sud-Solidaires en Touraine.

On appelle à ce que chacun et chacune prenne la défense du droit du travail sur les réseaux sociaux, le droit du travail qui vole en éclat dans tous les secteurs

Du côté de Force Ouvrière en Indre-et-Loire, pas d'appel particulier à se mobiliser sur les réseaux sociaux, mais Grégoire Hamelin le secrétaire départemental prendra la parole à 15H00 sur le site internet de FO pour rappeler les revendications du syndicat:la sécurité au travail, la hausse des salaires, les garanties d'emploi.

Cette crise épidémique a remis la lutte des classes sur le devant de la scène à travers tous ces métiers déconsidérés passés en première ligne! -Grégoire Hamelin, FO

La CFDT a mis en place sur les réseaux sociaux une action appelée #construisonsdemain-ensemble . Toutes les organisations CFDT de France sont invitées à y participer. Les militants tourangeaux l'ont fait sous la forme d'un puzzle sur face book. "Ce 1er mai est consacré à l'après crise, à préparer le modèle que veut la CFDT" dit Laurent Berger, secrétaire général, en vidéo sur le site du syndicat. Ce jeudi, il dévoilera les résultats d'une enquête réalisée auprès des salariés, résultats qui seront le socle des revendications de la CFDT.