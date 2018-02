Une manifestation est prévue ce vendredi matin à partir de 8h devant l'hôtel de ville de Tours. Des agents de Tours-Métropole vont défiler autour de la place Jean-Jaurès. Ils remonteront ensuite la rue Nationale, avant d'aller devant la Préfecture. La grève des agents de la Métropole est donc reconduite. Jeudi, entre 500 et 600 personnes ont défilé du siège de la Métropole dans le quartier des Deux-Lions, jusqu'à l'avenue Grammont. La revendication porte sur l’harmonisation de statuts des agents en provenance de différentes collectivités.

Avec le transfert de compétences des communes vers la Métropole Tours-Val-deLoire, il faut harmoniser les avantages et les acquis de ces 1.732 agents communaux : congés, indemnités, de conditions et de temps de travail.... Avant même le début des négociations entre les élus et les organisations syndicales, l'intersyndicale des fonctionnaires territoriaux a lancé une grève illimitée. Eric Chanal est secrétaire de FO territoriaux en Indre-et-Loire. Pour lui, ce qui pose problème ce sont les menaces de suppression des jours d'ancienneté, des congés supplémentaires qui vont de 1 à 5 jours, et qui compensent les faibles revenus.

On est très mal considérés sauf au moment des voeux où on a toutes les qualités. Les agents de catégorie C ou ceux qui ramassent les poubelles. Ils ont l'impression d'être pris pour de la merde - Eric Chanal de FO Territoriaux

Alexandre Chas, maire de Ballan-Miré et Vice-président de la Métropole doit fait parvenir jeudi soir un texte à tous les agents. Jusqu'ici les réunions de néogociations avec les élus n'ont pas abouti.