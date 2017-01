Tours : la municipalité souhaite limiter la construction de logements neufs

Les agents immobiliers sont inquiets de l'augmentation des logements neufs en Indre-et-Loire. De janvier à septembre, 1930 logements ont été construits par les promoteurs en Touraine, soit une hausse de 6% de constructions neuves par rapport à 2015.

De janvier à septembre, 1930 logements ont été construits par les promoteurs en Touraine, soit une hausse de 6% de constructions neuves par rapport à 2015. Parallèlement, il reste des stocks de logement qui ne sont pas commercialisés.

Cette inquiétude des agences immobilières est partagée par la ville de Tours qui souhaite limiter les constructions neuves.

Dans le cadre du plan d'aménagement durable, on souhaite densifier les espaces verts et limiter la construction de logements neufs à 650 par an contre 1000 actuellement dans les années à venir - Françoise Amiot, adjointe aux affaires économiques à la ville de Tours

Pour Bruno Brosset, le président de la Fédération des Agents Immobiliers en Indre et Loire, il y a bien une menace d'un trop plein de logements neufs et elle porte un nom, "c'est un excès de marchandise". "A Tours-Nord, on se demande comment on va louer tous ces logements".

L'un des promoteurs phare du département, Nexity, a construit 400 logements cette année et en a vendu 200 à des investisseurs. Amaury Vallé, son directeur général adjoint, réfute pourtant cette idée que Nexity déséquilibrerait le marché locatif.

On répond à une offre, à une réelle demande. Le déséquilibre dont-on parle est surtout lié à des logements vétustes qui sont moins loués. Où il y a plus de charges - Amaury Vallé, directeur général adjoint de Nexity

Cette année, sur 1930 logements neufs construits en Touraine, environ 800 sont toujours en stock.