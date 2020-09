À Tours, le projet de cuisine central lancé par l'ancien maire est stoppé par la nouvelle équipe municipale. Un projet qui aurait coûté entre 17 et 21 millions d'euros pour nourrir à la fois les cantines et deux centres hospitaliers. La municipalité veut se uniquement se concentrer sur les élèves.

Tours : la nouvelle municipalité ne conserve pas le projet de cuisine centrale et en propose un nouveau

La construction de la future cuisine centrale à Tours n'aura pas lieu telle qu'elle avait été présentée l'an dernier en conseil municipal. La décision vient de la nouvelle municipalité tourangelle qui ne souhaite pas que la nouvelle cuisine centrale prépare pour les centres hospitaliers de Tours et de Loches en plus de ceux pour les élèves de maternelle et primaire.

Le projet devait aboutir en 2023 avec la construction d'un bâtiment flambant neuf de 4 000 m², pour un coût estimé entre 17 et 21 millions d'euros. Pour le financer, la ville aurait partagé la facture avec les hôpitaux. Avec deux hôpitaux à nourrir, le nombre de repas aurait explosé passant d'un million et demi à près de quatre millions par an. Une véritable usine dont la nouvelle municipalité ne veut pas.

Faire à manger mais aussi de la pédagogie

Elle ne souhaite pas non plus que le site initialement choisi pour le projet soit implanté vers l'hôpital Trousseau. Pour autant, il y aura bien une nouvelle cuisine centrale à Tours, et dans les mêmes délais que ceux annoncés au départ. La municipalité veut un lieu qui peut accueillir des écoles ou des centres sociaux car l'objectif affiché par l'adjointe en charge du projet, Alice Wanneroy, c'est de faire également de la pédagogie.

Concernant les 8 000 repas qui seront proposés chaque jour aux écoliers, la patte écologiste se fait sentir. Elle souhaite davantage de repas bio, végétariens et qui privilégient les circuits courts. Il aurait été compliqué, note l'élue, de "faire de la nourriture un outil pédagogique comme ce que nous allons faire, tout en ayant aussi des hôpitaux à nourrir".

Que faire de l'ancienne cuisine centrale ?

Ce n'est pas nouveau, le bâtiment construit en 1976 dans le quartier des Fontaines est vétuste et il ne répond plus aux normes actuelles. "On n'a clairement pas envie que ça devienne une friche", répond Alice Wanneroy. Elle est en partie amiantée, précise-t-elle, mais la municipalité serait tiraillée entre une rénovation pour en faire un espace de vie pour les habitants du quartier ou une destruction.