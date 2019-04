Tours : La propriétaire réclame ses loyers en retard à la Société Générale

Tours, France

En louant le rez-de-chaussée de son immeuble à une banque, Françoise Blanchard pensait pourtant être à l'abri. Pourtant, depuis plusieurs années, cette propriétaire a bien du mal à se faire payer ses loyers, qui sont finalement versés en retard. Aujourd'hui, ce sont deux semestres (soit six mois), qui restent impayés par la Société Générale, place Gaston Paillhou à Tours.

Ce samedi matin, la propriétaire, ancienne commerçante du quartier, s'est donc installée devant la banque. Sur sa pancarte, "La Société Générale, mon locataire ne paie plus ses loyers et me met en difficulté." Un moyen d'alerter les passants et d'inciter la société à réagir. "Ils ont reçu des commandements de payer, des injonctions de payer, ils ne réagissent pas", assure Françoise Blanchard. "Les huissiers sont allés les voir, ils font les morts."

Si rien ne change, une action en justice

Pourtant, pendant des années, la Société Générale n'avait jamais eu de retard. La propriétaire pensait pouvoir compter sur ce locataire. " Je pensais que c'était une sécurité, surtout qu'en tant ancienne épouse de commerçants, je n'ai pas de retraite. Je compte sur ces loyers là pour m'assurer un retraite." Parmi les conséquences directes, elle a par exemple dû payer des agios suite à des découverts. "J'ai des charges, des impôts, des assurances, un foncier, cela ne peut pas continuer comme cela." Françoise Blanchard songe désormais à porter l'affaire en justice si la situation n'évolue pas.

Sur place ce samedi matin, le directeur départemental de la Société Générale s'est refusé à tout commentaire. Le service presse du groupe, basé à Paris a été sollicité. "Société Générale a une politique de respect des délais de paiement de ses créanciers et fournisseurs. Nous contacterons Madame Blanchard dès lundi afin de clarifier cette situation au plus vite", fait savoir ce samedi soir le groupe.