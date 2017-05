Tours : la rénovation des Halles à l'ordre du jour du conseil municipal

Le conseil municipal examine ce lundi à partir de 17h, le chantier de la rénovation des Halles de Tours. Un appel à projets a été lancé avec 5 critères précis. Les candidats devront présenter leur projet cet été.

Le conseil municipal de Tours examine aujourd'hui une délibération sur la rénovation des Halles. Le bâtiment, construit à partir de 1977 et inauguré en 1980 vieillit de plus en plus. Pour la mairie, il est donc primordial de le rénover, pour redynamiser le quartier. La Mairie a lancé son appel à projet.Durant tout l'été, les candidats devront envoyer leur projet à la municipalité. C'est au début de l'année 2018 que le lauréat sera désigné. Pour sélectionner le meilleur projet, la mairie a dévoilé ses cinq critères de sélection : l'esthétique, la modernité / l'innovation, la faisabilité du projet sans paralyser l'activité du quartier, très commerçant, le respect de l'environnement, le prix, pas trop élevé.

Le nouveau bâtiment devra tout d'abord être moderne. C'est la priorité de la municipalité. Comme le dit Serge Babary, le bâtiment commence un peu à dater. Et le candidat le plus innovant devrait faire la différence avec ses concurrents. Mais cela ne suffira pas. Le bâtiment devra aussi remplir des critères esthétiques. Autrement dit, il devra être joli à regarder, tout l'inverse du bâtiment d'aujourd'hui, qui date des années 70.

Autre facteur de sélection : la faisabilité économique. L'activité du quartier, basée essentiellement sur les commerces, ne devra pas être remise en cause, et ce pendant toute la durée des travaux. Vient ensuite le critère écologique. Le projet devra être respectueux de l'environnement. Enfin, le budget de la mairie n'étant pas extensible, le prix absolue ne devra pas être trop élevé.