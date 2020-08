À cause de l'épidémie de Covid-19, le monde du spectacle est en grand danger. À Tours, l'entreprise Chéyenne Production a dû annuler un demi-millier de concerts. Une catastrophe. Quant à la foire de Tours, elle reste maintenue pour la mi-octobre malgré les dernières annonces du gouvernement.

Tours : Chéyenne Production appelle à l'aide après avoir annulé près de 500 spectacles à cause du Covid

De nombreux spectacles ont dû être annulés à cause du Covid-19.

"Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si je vais réussir à sauver l'entreprise ou pas." Claude Cyndecki est inquiet. Directeur et fondateur de Chéyenne Production basée à Tours, il fait face à une situation très compliquée. "J'ai dû annuler ou reporter près de 500 spectacles. Aujourd'hui, avec les normes de distanciation sociale on ne peut pas jouer."

Producteur notamment de Vegedream, Gims ou encore du show Stars 80, il a dû annuler ses spectacles à cause du Covid-19. "Où est-ce que je mets les gens en fosse ? On ne peut pas séparer les places debout ou alors je dis à des gens de ne pas rentrer dans la salle."

" On est en train de se noyer "

L'annonce de Jean Castex de prolonger l'interdiction jusqu'au 31 octobre des événements de plus de 5000 personnes n'aide pas.

"Il faut absolument que le gouvernement aide les entreprises financièrement pour qu'on garde la tête au dessus de l'eau. On est en train de se noyer. Sans aide, on est en train de mourir."

Pour la suite, Claude Cyndecki et son entreprise sont dans le flou : "À l'heure actuelle, on ne peut pas travailler à la rentrée. On ne sait pas comment faire."

Tours-Evénement n'est pas trop inquiet pour la foire de Tours

Malgré les dernières annonces gouvernementales, la foire de Tours devrait toujours se tenir du 10 au 18 octobre. Même si Christophe Caillaud-Joos, le patron de Tours-Evénement, regrette "les changements de position successifs du gouvernement sur ce sujet. Le tout sans aucune concertation".

Il attend l'arrivée de la nouvelle préfète d'Indre-et-Loire pour préparer l'événement et pour aider toute la filière de l’événementiel et du spectacle.