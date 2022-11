Tours : la tension de la demande locative a fait un bond de 84% depuis un an

Selon le dernier rapport du site Bien'ici, qui regroupe un ensemble d'annonces immobilières, la tension de la demande locative dans la ville de Tours a fait un bond de 84% depuis un an. En clair : trop de demandes face à l'offre. Il est plus compliqué de trouver un appartement en location, et par conséquent, les prix ont augmenté aussi.

Alice a cherché son appartement actuel pendant plusieurs mois. Avec son conjoint, ils ont emménagé au mois de juillet, cinq jours avant la fin de leur bail. Mais même en couple, avec un CDI, le parcours a été compliqué, et les critères ont été revus, "à la base, on voulait plutôt un loyer autour de 700 € et là, on est à 850. Et on n'a pas de place de parking, ni de cave..."

Même avec un "bon dossier", ça n'était pas assez, "pour avoir deux chambres, il faut au moins vouloir ou avoir un enfant. Donc on a dit à des agences qu'on était en projet bébé pour pouvoir avoir au moins des visites." Finalement, le couple est passé par un particulier, moins regardant sur les dossiers.

Moins de biens, toujours plus de demandes

Une tension immobilière dans le centre ville de Tours est bien réelle, explique Vincent Briand. Il est agent immobilier et président délégué de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) pour l'Indre et Loire. "L'attractivité de Tours, elle, s'est jamais démentie. Et au delà des étudiants, il y a une demande locative toujours en croissance. La difficulté aujourd'hui, elle vient bien du fait qu'il y a moins de biens à louer.__"

Ce qui explique les complications pour chercher un appartement, "dès que le marché est en tension, on voit classiquement les bailleurs durcir un peu leurs conditions d'acceptation."

Vincent Briand explique aussi que par effet de ricochet, les prix augmentent, "en moyenne, les loyers en un an ont augmenté de 3,7 %__. Compte tenu du fait que les prix d'achat ont augmenté et que les investisseurs immobiliers locatifs veulent pouvoir répercuter sur les loyers l'augmentation des prix. Il est probable qu'avec la tension dont on vient de parler, on aura encore une augmentation des loyers."

Pour débloquer la situation, il faudrait plus de biens, "_la seule réponse possible pour stopper cette inflation, c'est de pouvoir remettre des biens sur le marché et que l'offre locative soit plus large. Le seul vivier de nouveaux logements sur le centre ville, c'est les logements vacants. On sait que même les logements vacants, ceux qui sont en cours de relocation et qui ne sont pas occupés parce que quelqu'un va arriver, et ceux qui sont en travaux, ça représente à peu près 3 % du parc, donc il y a un petit vivier. Et puis le deuxième, c'est ceux qui aujourd'hui doivent faire l'objet d'une rénovation pour pouvoir être loués. Et cela, il y a un gros enjeu." _Il y a aussi la question des logements avec de "mauvais" diagnostiques énergétiques. En 2025, les logements classés G sur le DPE seront interdits de mise en location et en 2028, l'interdiction de mise en location sera élargie aux logements classés F sur le DPE.