Tours: la ville offre 1,5 millions d'euros de bons d'achat pour relancer le commerce

Christophe Bouchet, le maire de Tours, a présenté ce mardi 28 avril les mesures de son plan de relance pour le commerce local. Il appelle cela le plan 'Etincelle", pour redonner l'étincelle nécessaire à la relance du commerce. Mesure-phare: la création de 30 000 bons d'achat solidaires de 50 euros offerts par la ville aux Tourangeaux pour acheter chez les commerçants dès la sortie du confinement. Cela représente 1,5 million d'euros investis par la ville. Une commission municipale composée d'élus de la majorité et de l'opposition déterminera à quels employeurs ces bons seront donnés, à charge pour eux de les reverser aux salariés. Elle choisira parmi les personnels hospitaliers, les associations caritatives, les personnels de sécurité, les EHPAD, le CCAS, les services municipaux et les personnes en état de précarité. Ces bons d'achat seront numérotés et infalsifiables. Ils seront valables du 15 mai au 15 septembre.

Ce plan de relance comprend d'autres mesures. L'annulation de la taxe pour les terrasses du 2ème trimestre 2020, l'annulation des taxes pour les enseignes et la publicité extérieure, la suspension de la taxe de séjour, et des mesures de paiement échelonnées ou décalées pour le règlement des factures d'eau et d'assainissement.

La ville rappelle aussi qu'elle a souscrit à l'initiative nationale du site "www.soutien-commercants-artisans.fr", une page unique y est dédiée à Tours, 86 commerçants s'y sont inscrits à ce jour, 20 970 euros ont déjà été dépensés via ce site pour renforcer la trésorerie des commerces locaux.