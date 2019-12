Tours : Le Coworking est l'un des antidotes aux grèves dans les transports en commun

Tours, France

En temps normal "le Hub Coworking" au 4 de la rue Gambetta à Tours est fréquenté par 40 à 50 personnes chaque jour, des habitués, un espace de 400 m2 qui affiche régulièrement complet pour le Télétravail mais avec les grèves à la SNCF le dirigeant de cette TPE Grégory Vallon-Fahy reconnaît être un peu plus sollicité : _"_nous avons accueilli plusieurs personnes qui ne voulaient pas se déplacer sur Paris ou sur Orléans, cela leur a permis de travailler dans les meilleures conditions et sans les grèves elles ne seraient pas venues et donc à cause des grèves nous avons pu faire découvrir le Coworking, ils sont repartis ravis de leur journée et ils reviendrons une prochaine fois"

Depuis le mois de septembre André travaille ainsi entre Tours et Paris. Ce jeune homme de 30 ans est chasseur de tête pour l'industrie pharmaceutique, deux jours par semaine il va à Paris, le reste du temps il fréquente cet espace partagé. Avec les grèves et les difficultés pour attraper un TGV, son souci a été vite solutionné d'autant que cette forme de Télétravail offre de nombreux services : "il y a de quoi imprimer, moi qui suis recruteur il y a des petites salles d'entretien mises à disposition, le problème parfois quand il y a du monde et que je suis au téléphone, je dois m'écarter un peu pour être tranquille mais globalement je ne regrette pas ce choix"

Un choix validé par son employeur qui paye 270 euros par mois pour ce service. "cela ne coûte pas cher" dit André qui depuis quelques mois a pris ses petites habitudes dans cette espace où figure un espace détente, un endroit pour partager ses repas et en plus le café est à volonté !

Les autres espaces de Coworking à Tours :

L'atelier - Espace de coworking au 6 rue D'entraigues

Le HQ Tours 1 impasse du Palais

Work'in Tours au 26 rue de la préfecture