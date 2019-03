Tours : le défi de trouver de nouveaux donneurs de sang

De vendredi à samedi, l'Établissement français du sang organise comme chaque année son opération de don du sang à l'hôtel de ville de Tours. Plus de 600 Tourangeaux avaient donné l'an dernier avec près de 114 nouveaux donneurs. Cette année, on mise sur 150 nouveaux donneurs de sang.

Tours, France

Comme depuis dix ans, les Tourangeaux peuvent aller donner leur sang à l'hôtel de ville de Tours ce samedi de 9h à 12h30. L'enjeu est toujours le même : attirer les nouveaux donneurs mais surtout faire tomber leurs a priori sur le don du sang.

C'est un combat au quotidien que mène Céline Guédon, chargée de promotion à l'établissement français du sang. "On veut rappeler l'importance du don du sang et, du coup, par le côté festif, essayer de mobiliser le public qui n'aurait pas osé franchir le pas ainsi que les encourager à venir. "

Le don du sang se déroule à l'étage de l'hôtel de ville de Tours © Radio France - Yvan Plantey

Pour donner son sang, les conditions sont toujours les mêmes : être majeur, peser plus de 50 kg et venir avec sa carte d'identité. Tous les tests seront réalisés sur place. L'an dernier, ils étaient un peu plus de 600 donneurs dont 114 à venir pour la première fois. Cette année, à l'Etablissement français du sang, on mise sur 150 nouveaux donneurs.

" Mon grand père a eu un problème où cela nécessitait du sang "

C'est une première pour Audrey, une étudiante à l'école de la deuxième chance. Ce n'est ni la piqûre, ni le sang qui l'impressionnent car elle vient avant tout pour une bonne raison. " Mon grand père avait eu un problème de santé où cela nécessitait du sang et ça m'a donné envie d'aider et de donner, assure-t-elle. Mais je ne pouvais jamais car je venais toujours de me faire tatouer ou percer peu de temps avant. Donc là j'avais prévu de venir à cette date depuis un moment."

" Je n'ai même pas la tête qui tourne ", a déclaré Audrey, pour qui c'était le premier don du sang. © Radio France - Yvan Plantey

Une vingtaine de minutes après, elle se rend à l'espace restauration, en compagnie de son amie Laura qui, elle aussi, a souhaité donner son sang. " Cela faisait longtemps que je voulais le faire mais j'avais pas forcément le poids nécessaire ou le temps. Et quand ma copine m'a proposé d'y aller, ça m'a motivé. " Un accompagnement qui est recommandé par Céline Guédon, chargée de promotion à l'établissement français du sang, justement pour faire tomber certaines peurs autour du don.

Chaque année, lors du don du sang, 1 Tourangeau sur 5 est un nouveau donneur.