Tours : le forum service civique commence ce vendredi à 17h à l'hôtel de ville

Ce vendredi soir, 400 offres de service civique sont mises à disposition des jeunes Tourangeaux. Cela se passe de 17h à 22h à l'hôtel de ville de Tours. Les missions de service civique sont rémunérées 580€ nets par mois et on ne peut en faire qu'une seule dans sa vie.

Tours, France

L'hôtel de ville de Tours ouvre ses portes aux jeunes qui cherchent un service civique. Ce vendredi soir à l'hôtel de ville, de 17h à 22h, 400 offres sont proposées aux jeunes Tourangeaux. Le service civique, pour rappel, ça ne concerne que les jeunes entre 16 et 25 ans, et 30 ans pour les personnes handicapées. Ils sont une petite centaine chaque année en Touraine. Des missions de 6 à 12 mois sur la culture, l'éducation, le sport, l'environnement. Ces missions sont rémunérées 580€ euros nets par mois, vous ne pouvez en faire qu'une seule fois dans votre vie. Une belle opportunité pour ces jeunes Tourangeaux rencontrés qui se lancent avant tout par besoin d'être actif et rencontrer des gens.

C'est d'ailleurs principalement pour cela que Steven a fait un service civique. Lors de sa mission, il aidait les personnes âgées dans leurs démarches sur internet.

Noémie s'est engagée pour la même raison, mais pas que. Cette étudiante de 19 ans a senti qu'elle traversait un moment de creux dans sa vie. Un vide qu'elle a comblé avec de l'activité :

Pas mal de jeunes font d'ailleurs comme elle, ils recherchent une mission quand ils n'ont rien. Mais selon Mathilde Chevalier, référente service civique, ils sont de moins en moins dans ce cas-là.

Et pour les jeunes qui souhaitent venir ce vendredi soir au forum, " il ne faut pas amener de CV ", rappelle Mathilde Chevalier, car, " dans les textes, il ne s'agit pas d'un travail mais d'une mission d'intérêt général ".