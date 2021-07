Tours : le pass sanitaire "impossible à appliquer", selon les restaurateurs

Début août, il faudra un pass sanitaire pour entrer dans les bars, cafés et restaurants. Une double peine pour les professionnels : la mesure est "trop compliquée" à mettre en place, en plus de ralentir leur activité.

Emmanuel Macron a annoncé, le 12 juillet, l'obligation d'un pass sanitaire dans les restaurants, bars et cafés à partir du mois d'août. Pour les restaurateurs tourangeaux, la mesure sera dure à appliquer.

Un contrôle "impossible" dans la pratique

"On a besoin de faire du chiffre et de travailler normalement", s'agace Mathieu Meziani, le gérant du restaurant Au Maître Carré, près de la place Plumereau à Tours. Il faut dire qu'il a vécu une année compliquée : son établissement, ouvert trois mois avant le premier confinement, a mis un an à obtenir les aides de l'Etat. Il a même dû se séparer de son cuisinier. "Avec cette mesure, on m'empêche une nouvelle fois d'avancer..." déplore-t-il.

Le contrôle du pass sanitaire coince aussi. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, le 13 juillet, que ce serait aux restaurateurs de vérifier le document. "Impossible", lâche Bernard Delort, co-gérant du bar Le Caméléon. "L'après-midi, je suis seul dans l'établissement. Comment aurais-je le temps de contrôler tout le monde ?"

J'ai l'impression de devoir jouer au policier.

Pour le personnel de ces établissements, la mesure donne l'impression d'enfiler un costume qui n'est pas le sien. "Contrôler, ce n'est pas mon travail", regrette Cesko, serveur dans un bar du centre-ville. "Je travaille dans un lieu festif et convivial... Et là, j'ai l'impression de devoir jouer au policier."

Certains restaurateurs accueillent un peu mieux la mesure. "On va dire qu'on s'y attendait", nuance Jérôme Bonvin, gérant du Strapontin café. "S'il faut fermer à nouveau, on le fera." Il faut dire qu'il n'a pas rencontré de problème pour obtenir les aides : "On a été bien accompagné les fois précédentes, alors je suis plutôt confiant."