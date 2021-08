Tours : le pass sanitaire est bien respecté dans les bars et restaurants, mais les terrasses se vident

Depuis lundi et l'obligation de présenter le pass sanitaire dans les bars et restaurants, une cinquantaine d'établissements ont été contrôlés dans l'agglomération tourangelle. Sans aucune verbalisation à la clé. Mais les professionnels s'inquiètent d'une chute de la fréquentation de leurs terrasses.

Le gouvernement avait promis une semaine de rodage après l'entrée en vigueur lundi du pass sanitaire dans les bars et restaurants. Ce qui n'a pas empêché les forces de l'ordre de vérifier à Tours la bonne application des règles.

D'abord, pour faire preuve de pédagogie. Mais maintenant, les policiers sont prêts à sanctionner. Même s'il n'y a eu pour le moment aucune verbalisation sur une cinquantaine d'établissements contrôlés sur l'agglomération tourangelle.

"Ce pass sanitaire permet de garantir la sécurité de tous dans les bars et restaurants puisque ce sont des lieux sûrs du point de vue sanitaire", explique Marie Lajus, la préfète d'Indre-et-Loire qui supervisait ce vendredi soir des contrôles place Plumereau.

Si tous les établissements contrôlés jusqu'ici respectent donc les règles, une exception toutefois. Le célèbre glacier de la place Plumereau a été rappelé à l'ordre par les policiers car il pensait qu'il n'avait pas à contrôler le pass sanitaire de ses clients puisqu'il fait majoritairement de la vente à emporter. Sauf que certains de ses clients mangent leurs glaces sur quelques tables installées le long du commerce. Et ceux-là, doivent bel et bien avoir le pass sanitaire. Pas de contravention cette fois, mais si le problème persiste, l'établissement devra payer 1500 euros d'amende.

Objectif : contrôler si l'identité de la personne correspond bien au pass sanitaire

Si le personnel des bars et restaurants contrôlent le pass sanitaire, il ne peut vérifier l'identité du client. C'est donc le rôle des forces de l'ordre. " Deux cas de figure," explique le capitaine Olivier Adass, chef des unités police secours au commissariat de Tours. " Si un client n'a pas le pass sanitaire, ça veut dire que le gérant n'a pas fait son travail de contrôle. Il y aura donc deux verbalisations. 135 euros pour le client et 1500 euros pour le restaurateur. En revanche, le client présente bien un pass sanitaire, mais son identité ne correspond pas au pass qu'il présente. A ce moment là, le gérant n'y est pour rien et seul le client aura une amende".

Sur la place Plumereau, les terrasses ferment à minuit faute de clients

Si les patrons de bar et de restaurants n'ont rien à redire sur l'application du pass sanitaire en tant que tel, ils s'inquiètent en revanche des effets sur l'activité de leurs établissements. Au café du Vieux Murier, par exemple, la fréquentation a chuté de 30 à 40% par rapport à la semaine dernière. " Malheureusement, nos terrasses sont assez vides depuis le début de la semaine", explique Maxime Lesaint, l'un des gérants. "Surtout à partir de 21h30-22h, car on reçoit énormément de jeunes, les 18-35 ans, pas encore ou pas complètement vaccinés. Et du coup ils ne viennent pas".

Résultat, la place Plum devient même déserte passé minuit." Depuis lundi, on a tous fermé à minuit alors qu'on pourrait ouvrir jusqu'à deux heures du matin", déplore Antoine Boulay, gérant du bar La Cour. "Ya plus personne. On ne va pas rester avec des terrasses vides pendant deux heures à regarder le beau temps." Lui estime entre 60 et 70 le nombre de clients qu'il perd chaque jour.