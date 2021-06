Tours : le personnel de nuit des services d'orthopédie du CHRU poursuit sa grève "pour le bien des patients"

C'est la première fois qu'elles osent parler et qu'elles ne délèguent plus uniquement la parole de leur combat aux syndicats. Les infirmières et aide-soignantes de nuit dans les services d'orthopédie du CHRU de Tours sont en grève depuis le 17 mai pour demander plus de moyens humains. Lors de la restructuration des services des hôpitaux Trousseau et Bretonneau, en 2018, elles ont perdu un poste. Et aujourd'hui, elles en réclament a minima trois de plus pour une meilleure prise en charge des patients.

Lors de leurs vacations, elle se retrouvent à deux la nuit. Un binôme composé d'une infirmière et d'une aide-soignante pour gérer jusqu'à 23 patients en même temps. Ce n'est plus possible pour Géraldine*, infirmière depuis plus de 15 ans à Trousseau. Car en orthopédie, avec en pied ou bras dans le vrac, le moindre patient est complètement dépendant d'elle. "Il y a plein de nuits où j'arrive, je me retrouve devant mon chariot, je sais que j'ai déjà trois retours de blocs opératoires prévus et les urgences nous annoncent des entrées. Les sonnettes s'allument un peu partout dans les chambres et je me dis : "Par où je commence ?" C'est infernal."

Accueillir des patients, ce n'est pas "Je vous mets dans un lit et au revoir !" Non, ça demande de passer du temps avec eux

C'est la première fois que Géraldine fait grève. Car il en va "de la dignité" de ses patients. "Je suis le mouvement pour le bien des patients, pour alerter. Car accueillir des patients, ce n'est pas "Je vous mets dans un lit et au revoir !" Non, ça demande de passer du temps avec eux. Ce sont des gens qui sont la plupart du temps choqués psychologiquement. Et quand on est bloqué dans une chambre 15 ou 20 minutes avec l'aide-soignante, pendant ce temps, il peut se passer n'importe quoi dans le service. Une chute, un malaise cardiaque, que sais-je encore. Mais il n'y a que nous. S'il y avait une infirmière en plus, ça nous éviterait une heure plus tard d'aller voir une patiente qui vous dit : "Bah je suis désolé, j'ai fait sur mon lit, je suis toute trempée car vous avez mis du temps à vous répondre." Et on ne sait pas quoi leur dire. On est au XXIe siècle et on traite nos patients comme si c'étaient des objets. Dans quelques années, je serai peut être une patiente moi aussi. Et non, il est hors de question que l'on s'occupe de moi comme ça. Je ne veux pas."

Comme Géraldine, Laura* se questionne sur son avenir. Aide-soignante depuis dix ans, il y a des jours où elle envie de tout plaquer. "J'ai l'impression de mal faire mon travail et de participer, contre mon gré, à de la maltraitance, dit-elle. Je pleure en rentrant chez moi le soir, je dors mal et je pense de plus en plus à une reconversion si les choses ne s'améliorent pas." Un poste en plus sur chacun des trois services d'orthopédie au CHRU de Tours pourrait tout changer selon elle.

Des équipes "bien dimensionnées" pour la direction

Mais la direction se montre "inflexible," explique Anita Garnier, déléguée syndicale chez Sud. "Elle nous dit que c'est partout comme ça en France mais on ne comprend pas pourquoi, même si c'est médiocre ailleurs, il faudrait que ce soit aussi médiocre au CHRU de Tours en terme de prise en charge. On est rentré dans une usine où l'hôpital doit rapporter. Le tiroir-caisse passe avant le bien-être des patients."

Contacté par France Bleu Touraine, le directeur des ressources humaines du CHRU de Tours, Samuel Rouget, se dit parfaitement "conscient" des problèmes d'organisation soulevées par le personnel. "Nous avons eu une réunion en mars et une autre juste avant que les syndicats déposent le préavis de grève. Il y a eu un certain nombre d'avancées sur la logistique mise en place et la relation entre les services d'orthopédie et le bloc opératoire pour permettre aux salariés de nuit de gagner du temps sur la prise en charge des patients. Car c'est vrai que si le binôme est sans cesse interrompu, ça ne va pas. Il y a un protocole clair qui a été établi. Nous ferons un premier bilan dans quelques temps."

Pour autant, il estime que les équipes sont "bien dimensionnées" et qu'il n' y a pas lieu d'affecter d'autres infirmières ou aide-soignantes. "Quand on nous parle d'une personne en plus sur chaque poste et dans chaque service, si vous prenez en compte les roulements et le taux d'absentéisme, ça veut dire que les syndicats réclament huit personnes supplémentaires. Ce n'est pas sérieux. En orthopédie, la nuit, les effectifs par patient sont les mêmes que dans d'autres services de l'hôpital. Il faut simplement réajuster notre organisation."

* Leurs prénoms ont été modifiés à leur demande