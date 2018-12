Tours : voltige au Parc Grandmont pour le Téléthon

Tours, France

Week-end du Téléthon du 7 au 9 décembre 2018 ! Le grand marathon caritatif pour lutter contre les maladies lourdes et génétiques rassemble plus de 200 000 bénévoles, 20 000 animations dans toute la France et 30 heures de diffusion sur France Télévisions. A Tours, le village Téléthon prévu place Jean-Jaurès est annulé par crainte de débordements des manifestations, mais de nombreuses animations sont maintenues, comme celle de montée et descente à la corde organisée par le club Spéléo de Touraine est déplacée au parc Grandmont.

Faire voltiger les tourangeaux a rapporté 1 700 euros au Téléthon l'année passée. Et c'est une cause qui tient à cœur à Vincent Malien, Président du club spéléo de Touraine.

"On rencontre des malades atteints de myopathies. C'est une rencontre qui est très enrichissante et c'est l'occasion de faire avancer la recherche et de faire une bonne action."

L'activité a pour but de faire découvrir aussi l'univers de la spéléologie pour ce passionné.

"La manifestation est assez impressionnante et ça permet de découvrir la ville de tout en haut. Ça laisse des souvenirs inoubliables."

"Cette année ce sera un peu différent dans la mesure où ça se passe dans un château d'eau qui est moins haut. C'est d'une hauteur d'une vingtaine de mètres. Mais cela permet de découvrir une activité qui est hors du commun."

Mais Vincent Malien reste lucide, être délocalisé au Parc Grandmont attirera moins de monde que d'habitude. "C'est une réaction de la mairie qui est tout à fait normale pour des questions de sécurité. On espère avoir du monde. On est là pour apporter du bonheur aux gens."

L'animation se déroulera de 10 heures jusqu'à la tombée de la nuit demain, derrière la faculté de pharmacie au parc Grandmont, à Tours.