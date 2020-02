Tours : les avocats reconduisent leur mouvement de grève après 6 semaines de mobilisation

Tours, France

Les avocats du barreau de Tours ont décidé lundi matin de poursuivre leur grève pour protester contre la réforme des retraites. Le mouvement est reconduit jusqu'à lundi prochain. Les avocats sont en grève depuis 6 semaines contre cette réforme des retraites. "Ils espèrent encore faire bouger les choses" notamment grâce à certains amendements comme l'explique Maître Philippe Baron, avocat à Tours et membre du bureau de la conférence nationale des Bâtonniers.

Un avocat qui débute est rémunéré 2.000 euros brut. Vous enlevez les charges et les hausses de cotisations de 7% dans le cadre de la future réforme, et vous avez des avocats payés en dessous du SMIC - Maître Baron

"Malgré les négociations, et les avancées, on reste sur une augmentation des cotisations de 6 à 7%, ce qui parait difficilement acceptable". "Dans certaines cabinets d'avocats, les rémunérations sont proches du SMIC, et si on rajoute ces hausses de cotisation, c'est mortifères pour eux".