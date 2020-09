L'aide alimentaire est une priorité pour la nouvelle majorité municipale à Tours. La ville va renforcer son aide financière aux épiceries sociales et solidaires gérées par les associations.

Tours : la ville va renforcer la médiation et l'aide alimentaire dans les quartiers

Le troisième conseil municipal de l'ère Emmanuel Denis à Tours a lieu ce mardi soir 17H00. Conseil municipal de rentrée qui commencera par l'élection des adjoints au maire, élection invalidée une première fois en juillet, ce qui oblige à refaire l'élection ce mardi. Il devrait y avoir 21 adjoints. Le conseil va également voter une aide de 300 et de 400 euros à l'achat de vélos pour les tourangeaux.

Une aide renforcée à l'aide alimentaire aux Fontaines, Tours-nord et bords de Loire

Il sera aussi question, sans vote, de la politique de la ville envers les plus démunis. Avec la Covid-19, à Tours les besoins en aide alimentaire ont augmenté de 10 à 15% selon la première adjointe Cathy Münsch-Masset, déléguée aux solidarités. Elle annonce que la ville va aider la banque alimentaire et la Croix Rouge à renforcer l'action de deux épiceries sociales et peut-être à en créer une 3ème dans les quartiers qui ont un besoin urgent d'aide alimentaire.

Il y a des manques importants de l'accès à l'aide alimentaire dans le quartier des Fontaines, sur la zone des bords de Loire et à Tours-nord. Nous allons appuyer l'action des associations au travers des épiceries sociales existantes -Cathy Münsch-Masset

Pour les sans-abris, la ville a demandé à l'association Emergence d'ouvrir 6 douches au lieu de 2 chaque matin à Tours. La municipalité pourrait utiliser à cette occasion les installations sanitaires de certains gymnases.

Sept postes d'adulte-relais créés pour la médiation dans les quartiers

Dans le domaine de la tranquilité publique, la municipalité de Tours et l'Etat vont créer 7 postes d'adultes-relais pour faire de la médiation dans les quartiers. "La médiation c'est le relais indispensable de la police municipale", explique Cathy Münsch-Masset, "mais c'est aussi un complément indispensable au travail des centres sociaux et des bailleurs sociaux, cette mission de médiation doit permettre de prévenir les conflits, les incidents".

Le rôle de ces adultes-relais sera d'établir un lien de confiance avec les acteurs et les habitants du quartier. Un travail de longue haleine

Ces postes d'adultes-relais sont financés à 80% par l'Etat. Il existait déjà 12 postes d'adultes-relais avant l'arrivée de la nouvelle municipalité mais ils ne faisaient pas de médiation, alors que la médiation sera bien la mission spécifique de ces 7 nouveaux postes supplémentaires.