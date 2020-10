Tours : les commerçants du centre-ville réclament la réouverture du pont Wilson aux voitures

Depuis le 13 août, les automobilistes ne peuvent plus emprunter le pont Wilson et descendent moins dans le centre-ville de Tours.

Rouvrir le pont Wilson aux voitures. C'est l'objectif de la pétition lancée cette semaine par l'association de commerçants "Les vitrines de Tours". Pour les commerçants tourangeaux, la fermeture du pont aux automobilistes décourage de nombreux clients à venir en centre-ville.

Depuis le 13 août dernier, les automobilistes ne peuvent plus emprunter le pont Wilson, rendu aux piétons et cyclistes sur décision du maire écologiste de la ville, Emmanuel Denis. Une mesure qui déplaît aux commerçants du centre-ville, qui voient leur fréquentation baisser.

"Les consommateurs sont découragés"

"On ne fait pas ses courses en vélo et quand on habite à 20 ou 30km de Tours, on ne vient pas en vélo", souligne Nadia Malbec, co-présidente de l'association"Les vitrines de Tours".

La commerçante rappelle qu'un certain nombre de clients viennent du nord de la ville et du département, et sont désormais obligés de traverser la Loire sur le pont Napoléon ou le pont Mirabeau. "Il y a beaucoup de circulation sur les quais de Loire. Ça bouchonne au niveau du pont Napoléon et de la rue Anatole France. Les consommateurs sont découragés. Quand ils arrivent au rond-point des Halles, ils font demi-tour", remarque-t-elle.

Perte de 20 à 40% de fréquentation

Résultat, ces clients vont davantage dans les centres commerciaux en périphérie, plus facile d'accès via la rocade, ou commandent sur Internet.

"Nous avons une perte de 20 à 40% de fréquentation en centre-ville. Et en chiffre d'affaires, c'est pareil, indique Nadia Malbec. Pas de fréquentation, pas de client, pas de chiffre". Les commerçants espèrent la réouverture du pont avant décembre, période importante pour les commerces du centre, avec l'achat des cadeaux de Noël.

La pétition en ligne réunit déjà plusieurs centaines de signatures.