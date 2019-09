Tours : les commerçants s'opposent au projet de rénovation des Halles proposé par le maire Christophe Bouchet

Tours, France

Les commerçants des Halles de Tours signent une tribune pour s'opposer au projet d'aménagement des Halles présenté par le maire Christophe Bouchet, le 8 novembre 2018. Ce projet de 50 millions, porté par le groupe Icade, prévoit la création d'un immeuble résidentiel d'une cinquantaine d'appartements. Il vise aussi à étendre la surface commerciale en la faisant passer de 2.500 à 10.000 carrés. Ce chantier, qui doit durer entre 4 et 5 ans, est sensé débuter au second semestre 2020 selon Christophe Bouchet, soit après les élections municipales. Mais dans une tribune rendue publique ce mercredi après-midi, les 70 commerçants des Halles, via l'Union Commerciale des Halles, expriment un rejet massif du projet. Les commerçants évoquent un projet au point mort, mené sans concertation.

Si quelques réunions se sont effectivement tenues, celles-ci n’ont servi à rien tant les remarques et propositions des commerçants ont été ignorées d’une session à l’autre jusqu’à fin janvier 2019, date à laquelle les relations se sont considérablement tendues devant l’absence d’écoute de nos interlocuteurs.

Les commerçants estiment que les propos du maire laissant entendre que tout se déroule dans le meilleur des mondes et que le dialogue est maintenu est inexact.

Nous assistons à un exercice contraint, brutal et sans aucune forme de concertation

Dans cette tribune*, les commerçants des Halles réaffirment qu'ils soutiennent un projet de rénovation des Halles, et souhaitent une modernisation du site. Mais les commerçants s'opposent à ce que les Halles deviennent un centre commercial et un quartier résidentiel. Dans cette tribune, les commerçants expliquent rejeter le simple et unique projet imposé par Icade, et la plus-value immobilière envisagée par le maire. Ils redoutent aussi la durer du chantier (4 à 5 ans) qui aurait raison de l'activité économique.

*Les Halles de Tours d’aujourd’hui, de demain mais aussi d’après-demain

NOUS, Commerçants, Artisans, Salariés et Professionnels des Halles réunis au sein de l’Union Commerciale des Halles.

ADHÉRONS à un projet de rénovation des Halles qui préserve, développe et continue de mettre en valeur notre savoir-faire inégalable, notre sens du service personnalisé, notre accueil, notre activité respectueuse des traditions, des valeurs, des producteurs locaux et de la santé des consommateurs.

SOUHAITONS que Les Halles se modernisent pour améliorer notre accueil, s’adaptent aux nouvelles habitudes de consommations afin de perdurer dans le temps dans un souci de préservation de notre patrimoine, transmission de nos valeurs et savoir-faire, fières de ses 150 ans d’histoire alimentaire.

VOULONS que le quartier des Halles, village économique et véritable poumon du centre-ville de Tours ne devienne ni un centre commercial, ni un quartier résidentiel.

REJETONS pour toutes ces raisons le simple projet immobilier imposé par Icade et la seule plus-value immobilière envisagée par la Mairie de Tours.

RÉVÉLONS que le véritable projet imposé se contente de modifier l’armature du bâtiment existant et concentre ses moyens sur la construction de nouveaux bâtiments résidentiels aux lieu et place des actuelles places des Halles et Gaston Paillhou.

RAPPELONS que raisonnablement un village économique ne peut survivre pendant 5 ans à l’entrave de ses locaux et à la libre circulation de ses livraisons, voitures et clients sur les parkings, trottoirs et terrasses de ses restaurants et cafés.

PROJETONS pour le cœur de Tours un projet qui dépasse par son ambition sociétale, ses animations humaines et technologiques, son rayonnement culturel, le simple projet immobilier.

PENSONS que le sujet dépasse les querelles politiques, prés carrés et autres positions statiques et mérite au contraire une attention vive et concertée de tous les acteurs pour aboutir à un projet qui portera Tours au rang de CITE de la GASTRONOMIE avec un endroit dédié pour le faire-valoir.

AFFIRMONS que nous fédérerons et nous nous battrons pour ce et un véritable projet.

INVITONS dès lors, Icade, la Mairie de Tours, la Métropole, les Commerçants et Artisans de Tours, les Tourangeaux et toutes autres personnes intéressées à en discuter loyalement, à y travailler véritablement et à y adhérer. Les 70 Signataires