Tours : les commerces de Tours Métropole seront ouverts dimanche 29 novembre

La bonne nouvelle pour les consommateurs tourangeaux, les commerces de la métropole de Tours ouvriront ce dimanche 29 novembre. Mais ce n'est pas grâce à la sortie du confinement, l'autorisation d'ouvrir ce dimanche a été accordée il y a un an par la DIRECCTE sur proposition de Tours Métropole. Une réunion de concertation s’était tenue en entre les élus de Tours Métropole, les directeurs d’enseignes, les unions commerciales et les syndicats afin de discuter des ouvertures de commerces dominicales pour l'année 2020 et un accord avait été trouvé, accord validé par la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la répression, du travail et de l'emploi.

Les commerces tourangeaux ouvriront également tous les autres dimanches de cette fin d'année, à savoir les 6 décembre, 13 décembre et 20 décembre. La co-présidente des Vitrines de Tours, Nadia Malbec, explique qu'elle souhaite aussi demander l'autorisation d'ouvrir pour le dimanche 27 décembre et qu'elle aurait déjà obtenu l'autorisation pour le dimanche 10 janvier. Les commerçants tourangeaux sont prêts à "dégainer" autant que possible pour rattraper les pertes financières provoquées par les longues semaines de fermeture à cause de la pandémie.