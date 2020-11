Tours : les commerces sont prêts à rouvrir

Ce vendredi, c'était la course pour les commerçants de Tours qui ont peaufinés leurs réouvertures jusqu'au dernier moment. Dans le cadre du confinement allégé, ils sont autorisés à réouvrir leurs boutiques ce samedi 28 novembre. Le protocole sanitaire a néanmoins été fortement renforcé par le gouvernement : la jauge d'accueil du client a été porté à 8 m² notamment (exception pour les familles qui compteront pour une personne), contre 4 m² jusqu'à présent. Les commerces de plus de 400 m² devront compter les clients à l'entrée et instaurer des jauges de capacité d'accueil et mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée.

Les commerçants se disent prêts à Tours

Au guidon de sa trottinette, Charles, responsable de la Grande Récré du centre-ville de Tours, s'active dans les rayons "c'est pour joindre l'utile à l'agréable, on est encore tout seul en magasin on en profite" explique-t-il en souriant. Il ne redoute pas l'afflux massif de clients "c'est vrai que ça change de des années précédentes. Globalement à chaque Noël on a un afflux massif de personnes et on est habitué. Mais là c'est vrai que ça risque de se concentrer". Derniers étiquetages et derniers réassorts de produits dans les rayons de la boutique Hema à Tours ce vendredi soir. Alexia, responsable du magasin, attend du monde ce week-end et "espère faire un bon samedi et retrouver nos habitués". Néanmoins, elle explique que l'effectif est un peu réduit par rapport aux autres périodes de Noël "nos contrats saisonniers ne commenceront que la semaine prochaine". Elle tient à rassurer "avec l'équipe classique et les jauges mises en place, on est prêt à recevoir les clients".

Les clients et les commerçants sont vigilants et respectent les protcoles - Madame Fraga, responsable de la boutique de chaussures Bègue à Tours.

Dans un magasin de chaussures situé rue des Halles, derniers préparatifs également hier. Le sapin de trois mètres est arrivé à temps pour lever le rideau ce matin. Madame Fraga, responsable de la boutique, compte sur la discipline des clients : "Je pense qu'ils vont être raisonnable. Il y a une discipline qui est intégrée maintenant et partout c'est comme ça. Alors, tout le monde, autant les clients que les commerçants, sont prêts à être vigilants, à respecter les protocoles" décrit la gérante.

Fermetures à 21h, ouverture les dimanches à Tours

Pour éviter les flux trop importants dans les magasins à l'approche des fêtes de fin d'année, les commerces pourront rester ouverts jusqu'à 21h au plus tard et seront même ouverts ce dimanche dans la métropole de Tours. Enfin, n'oubliez pas que les attestations sont obligatoires pour se rendre en magasin, au moins jusqu'au 15 décembre. D'ailleurs, l'attestation a été mise à jour ce samedi 28 novembre sur le site du ministère de l'intérieur (cliquez ici) et est disponible sur l'application mobile TousAntiCovid.