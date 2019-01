Tours: les consommateurs furieux contre la prochaine hausse des produits de marque en grandes surfaces

Ce vendredi 1er février, jetez un oeil très attentif aux prix des produits que vous allez acheter dans votre grande surface. Des dizaines, voire des centaines de produits alimentaires vont augmenter dans des proportions considérables: + 8, + 5 ou + 6%. C'est le résultat de la loi Alimentation qui entre en application ce vendredi. Cette loi oblige les grandes surfaces à mieux rémunérer les produits frais achetés aux agriculteurs et pour cela, elle leur donne le droit d'accroître de 10% leurs marges sur des produits alimentaires de marque. Cette marge, issue du seuil de revente à perte, devra être répercutée auprès des agriculteurs. Cela part d'une bonne intention, le problème c'est que les prix vont exploser. Sur le parking du magasin Carrefour des Atlantes à Tours, même si certains comprennent qu'il faut défendre le revenu des agriculteurs, nous n'avons rencontré que des consommateurs furieux.

Nous les consommateurs, on est pris au piège comme d'habitude. On n'aura pas le choix. Résultat, on ne va plus acheter ces produits ou on va changer nos habitudes de consommation.