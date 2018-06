Une sortie moto de 120 kms pour la bonne cause ce dimanche après-midi sur les petites routes d'Indre-et-Loire. 130 bikers se sont mobilisés avec les restos du coeur pour réunir des fonds pour le financement de soins pour Apoline, une adolescente de 13 ans qui souffre de handicap. La participation est de cinq euros par casque.

Les "United Riders" est une ONG de motards qui apporte du soutien au plus démunis et dont la section Tourangelle a été créée l'année dernière. Pascal Mallet dit "Calou" est leur représentant :

On a par exemple donné des couvertures à la Croix Rouge Française lors des maraudes dans les rues de Tours parce qu'ils sont en manque, on essaye de vraiment apporter notre soutien à tout le monde, en direct et sans intermédiaire. Nous sommes aussi associés à l'organisation du run des Pères Noël en fin d'année - Pascal Mallet.

c'est via l'association "un pas pour l'avenir" que Apoline va pouvoir bénéficier de fonds pour ses traitements. Apoline est née prématurée avec des cellules motrices endommagées. Son papa Cédric Boulay explique :

Le problème d'Apoline c'est que ses muscles sont trop courts donc il faut les allonger un peu afin d'obtenir plus d'élasticité. On éprouve aussi le besoin de partir à l'étranger parce qu'il y a aussi des choses intéressantes en matière de thérapies. Nous sommes déjà allés en Allemagne, aux USA et début août nous comptons nous rendre à Barcelone. Cela coûte cher : 1 500 euros les 15 jours de traitements - Cédric Boulay.

Le dénominateur commun de cette mobilisation des motards et des restos du coeur c'est Coluche. Cela fera 32 ans mardi (19 juin 1986) que l'humoriste nous quittait. Les restos du coeur en Indre et Loire c'est une augmentation de 15% du nombre de repas servis depuis l'arrivée des beaux jours. C'est 25 000 repas d'offerts chaque semaine aux plus démunis.