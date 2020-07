Tours : les patrons de discothèques se mobilisent devant la préfecture pour rouvrir leur établissement

"On est les oubliés du déconfinement. Pourquoi sommes-nous les seuls à n'avoir pas rouvert nos établissements ?", s'interrogent les gérants présents sur le parvis de la préfecture d'Indre-et-Loire. Une centaine d'entre eux accompagnés de leurs employés étaient, ce mercredi après-midi, à la Préfecture. D'abord pour se rassembler mais quatre d'entre eux sont allés discuter avec le directeur de cabinet de la préfète. Ils souhaitent deux choses : une réouverture rapide, car la période estivale bat son plein, mais surtout être indemnisés par l'État concernant les dépenses liées à l'arrêt de leur activité.

En Indre-et-Loire, on compte une vingtaine de discothèques et autant de gérants. Nicolas Brouant, le patron du Végas, à La-Croix-en-Touraine, pose une question rhétorique : "Vous connaissez quelqu'un qui peut survivre sans dégager de salaire pendant quatre mois ? C'est absolument infaisable." À côté de lui, le directeur de l'Excalibur à Tours, Hervé Goarnisson, détaille sa situation financière. Il a perdu 100 000 euros à cause de la fermeture liée au confinement qui a été imposé par le Covid-19. "J'ai un ou deux mois d'avance mais pas plus. Ne sachant pas quand je vais rouvrir, je ne vais pas réinvestir ou prendre un prêt garanti de l'Etat sans avoir d'objectif ou de calendrier de réouverture", peste-t-il.

Les quatre personnes reçues à la préfecture sont ressortis déçues. "On ne nous écoute toujours pas", ont-elles expliqué. Contrairement à l'Umih, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, suite à une réunion interministérielle, ce mercredi soir. L'Umih souhaite une réouverture, au plus tard, le vendredi 10 juillet.