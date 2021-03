Les professionnels du social et du médico-social se mobilisent de nouveau, ce lundi matin à Tours. Ils réclament notamment une revalorisation des salaires et des embauches massives.

Tours : les professionnels du social et du médico-social de nouveau dans la rue ce lundi 15 mars

Ils descendent une nouvelle fois dans la rue. Les professionnels du social et du médico-social sont appelés à manifester ce lundi 15 mars, à partir de 10h30, place Jean-Jaurès à Tours. C'est la quatrième mobilisation depuis décembre, soutenue par l'intersyndicale (CGT, FO, Sud Santé et SNU 37) pour réclamer davantage de moyens.

Parmi leurs revendications, "des embauches, de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaires". Les professionnels demandent également la revalorisation mensuelle de 183 € prévue dans le plan Ségur, mais accordée "pour le moment aux salariés de la santé et du médico-social rattachés à un établissement public de santé". "Il faut pousser notre mobilisation pour aller arracher cette même mesure pour la totalité des collègues du privé et pour les établissements publics autonomes du médico-social", appelle l'intersyndicale dans son communiqué.

Le parcours de la manifestation

Les manifestants partiront de la place Jean-Jaurès à 10h30, pour remonter la rue Nationale jusqu'à la rue de la Scellerie, avant de finir devant la préfecture.