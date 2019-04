Tours : les Restos du Cœur à la recherche de bénévoles

Tours, France

Les 8 et 9 mars dernier, les Restos du Cœur faisaient leur grande collecte annuelle dans les supermarchés. A l'antenne départementale de Tours, 145 tonnes de dons ont afflué. "C'était compliqué, on devait trier les produits, qu'on vérifie leur état, la date, qu'on les range et qu'on les rentre dans notre stock, explique Michel Flamé, le président des Restos en Indre et Loire. J'étais pessimiste, mais je vois que le travail a été bien fait."

Il manque 10 bénévoles en période de dons

Il a fallu plus d'un mois pour tout mettre en ordre. Il a manqué d'une dizaine de bénévoles. Parmi ceux qui ont œuvré, il y a Alain Gauthier. Cela fait trois ans qu'il donne de son temps ici pour les Restos : "Ici, ça débordait de marchandises, détaille-t-il, _il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, qui vient une journée mais qu'on ne revoit pas_, sans que l'on ne sache pourquoi. Quand il manque quelqu'un, ça décale l'organisation, le tri, c'est perturbant."

Les Restos, c'est comme une entreprise : quand quelqu'un n'est pas là, c'est le bordel." Alain Gauthier, bénévole.

Ce mercredi 17 avril, seul un camion est parti faire ses livraisons sur deux, faute de chauffeur. "On cherche d'urgence un chauffeur poids-lourds, précise Michel Flamé, juste pour une matinée par semaine. Là on n'a pas pu faire partir un camion, ce sont deux voitures qui ont dû livrer, deux fois plus d'essence, deux personnes mobilisées."