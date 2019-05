Tours : les salariés de la protection sociale toujours en grève

Tours, France

La grève se poursuit pour une partie des salariés de la protection de l'enfance. Ce lundi matin encore, 45 salariés de l’ADSE se sont réunis en Assemblée Générale, en présence de représentants syndicaux des départements 41, 44 , 49. Les salariés de l'ADSE contestent la remise en cause d'appel à projets et entendent faire reculer le Conseil Départemental, le principal financeur de la protection de l'enfance. Selon les salariés grévistes de l'ADSE, 138 emplois sont menacés à l'association de la Sauvegarde de l'Enfance (ADSE 37) depuis la remise à plat des appels à projets, et du lancement de nouveaux appels d'offres. Les salarié réclament le maintien de tous les postes, de tous les emplois, de tous les établissements, de toutes les associations !

Les syndicats FO et SUD de l’action sociale appellent l’ensemble des salariés, des étudiants et des retraités du secteur social et médico-social à se mettre en grève et à manifester le Jeudi 9 mai à 10h, à l'occasion de la journée de défense de la fonction publique Place Anatole France.