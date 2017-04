Tours : les salariés de SFR en grève

Une vingtaine de salariés de SFR s'est réunie devant une boutique, rue Nationale à Tours, ce samedi. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail.

Les six boutiques SFR de l'agglomération de Tours étaient fermées, ce samedi. Les salariés ont répondu à l'appel national à la grève lancé par plusieurs syndicats.

Baisse de salaires

C'est la réorganisation de l'opérateur de téléphonie qui fait réagir. La fusion des différentes sociétés ne semble pas garantir les mêmes avantages entre salariés.

"On a l'impression de travailler comme des esclaves", raconte Coralie, dont la feuille de paye a changé avec la signature d'un nouveau contrat. "J'ai perdu entre 800 et 1.000 euros par mois environ. On ne se sent plus bien notre société alors qu'on était très bien avant le rachat", explique-t-elle.

"La politique de l'entreprise descend vers le bas les rémunérations", assure Laurent Lecomte, représentant syndical à la CGT d'Indre-et-Loire. "Certains salariés ont vu leur contrat changer. Dans ce cadre là ils ont vu leur salaire baisser. Entre perdre son emploi et avoir une rémunération ajusté, le choix est vite fait", dit-il.

Ecoutez le reportage de France Bleu Touraine :