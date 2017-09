Tours : les syndicats espèrent mobiliser ce mardi contre la loi travail

Plusieurs syndicats, y compris FO, appellent à défiler ce mardi matin à Tours contre la loi travail. Les organisations syndicales espèrent un premier défilé suffisamment garni pour fédérer la contestation. Le cortège partira à 10h de la place de la Liberté.

Les syndicats se préparent à partir à l'assaut de la loi travail. Une loi qu'ils espèrent faire abroger. La CGT, Sud solidaires, la FSU appellent à manifester. Tout comme l'union départementale Force ouvrière qui se démarque du mot d'ordre national du syndicat et de son secrétaire Jean-Claude Mailly.

On aura 50 salaires différents pour un même secteur

Les syndicats estiment que cette Loi Travail, deuxième du nom, va précariser encore plus les salariés. Pour Eric Sionneau, de Sud Solidaires 37, dans les boites de moins de 50 salariés, on va négocier les salaires. Pour le secteur de l'imprimerie par exemple dans notre département, on va avoir 50 salaires différents. Et cela va se retourner contre les petits patrons. Les salariés vont vite déserter les boites où les salaires sont bas.

Grève générale ?

Pour Sud-Solidaires, cette journée de mobilisation pose la question de la grève générale. C'est pas une journée qui fera plier le Gouvernement ! Même son de cloche chez la CGT. Pour Stéphane Deplobin, secrétaire de la CGT 37, la mobilisation va monter crescendo. Même Force Ouvrière localement a décidé de manifester, malgré un appel contraire de la confédération nationale. Ce sera pas la dernière manifestation. Il y aura pas mal de salariés aussi je pense. Une mobilisation qui sera forte à la CAF selon Sud-Solidaires, à la SNCF. Et dans une moindre mesure chez SKF.

Le cortège partira place de la République à 10h, pour se rendre place Anatole France. Plusieurs syndicats appellent à défiler : la CGT, FO37, Sud-Solidaires et la FSU. Des syndicats qui outre les ordonnances Macron, alertent sur d'autres inquiétudes : la réforme des assurances chômage, la baisse des APL, les attaques contre la fonction publique avec la disparition du jour de carence......