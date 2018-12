Tours : manifestation ce vendredi à l'appel des syndicats pour la hausse du SMIC et l'abrogation de la loi El Khomri

Tours, France

Les syndicats, effacés ces dernières semaines par le mouvement spontané des gilets jaunes, appellent à manifester ce vendredi à Tours. Quatre organisations syndicales (CGT/FO/FSU/Solidaires) appellent les salariés à faire grève et à défiler à partir de 14 h de la Place de la Liberté jusqu'à la Préfecture ou auront lieu les prises de parole. Les revendications, comme un écho aux annonces d'Emmanuel Macron lundi, portent notamment sur une hausse du SMIC à 1.450 euros nets, soit 1.800 euros brut (80% du salaire médian). Les syndicats demandent aussi une augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui auraient perdu 16% de pouvoir d'achat entre 2010 et 2017. On verra vendredi si les gilets jaunes et les lycéens rejoignent une partie du cortège syndical. En tout cas, on constate que les revendications sont assez larges afin de contenter tout le monde.

Parmi les autres revendications :

Aucune retraite inférieure au SMIC et l'annulation de l'augmentation de la CSG

L'abrogation de la loi El Khomri

Sauvegarde et amélioration des services publics

Abrogation de Parcoursup et arrêt de la réforme du lycée et du baccalauréat

Si vous circulez en train, attention aux perturbations vendredi sur les lignes régionales. Plusieurs trains pourraient être annulés.