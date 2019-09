Tours : manifestation conjointe ce jeudi des pompiers et du personnel des urgences

Les pompiers et les personnels des urgences manifestent ensemble ce jeudi à 14h à Tours. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail et demandent des revalorisations salariales.

Tours, France

Les pompiers, agents des SDIS, et le personnel des urgences sont appelés à manifester ce jeudi à Tours sous une même bannière. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail, dans un contexte où toute la chaîne de secours (sapeurs-pompiers, SAMU) et de soins souffre. Selon l'intersyndicale FO Santé 37, Sud Santé 37, Sud Santé Sociaux 37, Inter-Urgences et SPASDIS-CFTC 37, le nombre de passages aux urgences a doublé en 20 ans sans augmentation d'effectifs et avec une diminution des lits. Les sapeurs-pompiers sont empêchés de mener à bien leurs missions par manque de personnel et par manque de lits, dégradant la disponibilité des pompiers sur tout le département.

L'intersyndicale demande donc la revalorisation comme métier à risque pour les sapeurs-pompiers, avec une revalorisation de la prime de feu à 28%. Elle demande aussi une revalorisation salariale pour tous les personnels de santé. Le maintien des emplois publics pour enrayer la désertification médicale.

Le cortège partira à 14h de la Place Jean Jaurès. Il se rendra devant l'Agence Régionale de Santé, rue Edouard Vaillant, via le boulevard Heurteloup. Il ira ensuite à la Préfecture via la rue Buffon.