Tours : manifestation de policiers ce jeudi 15 novembre devant la préfecture

Indre-et-Loire, France

Des policiers avaient déjà manifesté en janvier devant la préfecture à Tours pour dénoncer les conditions de travail des agents de nuit. Le syndicat SGP Police appelle à un nouveau rassemblement ce jeudi 15 novembre à 18h devant la préfecture. Le syndicat s'attaque cette fois à la surcharge de travail des enquêteurs judiciaires, ceux qui enquêtent sur les trafics de stupéfiants, les affaires financières, les atteintes aux biens, ou encore les viols et violences sur mineurs. Il y a 45 enquêteurs à Tours mais leur travail ne cesse de s'alourdir alors que les effectifs ne progressent pas. Unité SGP Police vise particulièrement le management du directeur départemental de la sécurité publique.

La préfecture sourde face au malaise des 168 enquêteurs et policiers de la voie publique ?

Le syndicat Unité SGP Police n'hésite pas à affirmer que le torchon brûle entre le directeur et les différents services du commissariat de Tours, notamment le service d'investigation. "Les enquêteurs en ont assez d'être entendus mais pas écoutés" selon le syndicat. Il concède que ce n'est pas que du ressort du DDSP, le directeur départemental de la sécurité publique, c'est aussi du fait des exigences de l'Etat et du Parquet. Les procédures judiciaires s'alourdissent (+30% en un an), les reconduites des migrants sans papiers se multiplient (+50%). Selon Unité SGP Police, les arrêts de travail et des burn-out se multiplient mais selon le syndicat, le DDSP comme la préfecture semblent imperméables au malaise des 45 enquêteurs et des 123 personnels de voie publique, c'est-à-dire police-secours. "Il faut des renforts et surtout un peu d'écoute" déclare le syndicat. Il espère qu'il les trouvera auprès de la préfète d'Indre-et-Loire.