Tours : mécontents des augmentations proposées par leur direction, des salariés d'Ikea débrayent

Une vingtaine de salariés du site Ikea de Tours se sont rassemblés devant le magasin, ce mardi 20 juin, à l'appel de l'intersyndicale. Un débrayage national organisé suite aux négociations annuelles obligatoires, pas vraiment satisfaisantes selon la CFDT. "La direction acte 4 % d'augmentation des salaires, quand l'inflation est de 8 %" regrette Angélique, déléguée du syndicat. "Si on regroupe l'année dernière et cette année, on arrive à 7,5 %, alors que le Smic a dans le même temps augmenté de 12 %. On travaille pour une entreprise qui fait du bénéfice et du profit, et il n'y rien pour les salariés. Et la hausse du Smic fait qu'on tire les salaires vers le bas puisque le Smic nous rattrape, il faut dix ans d'ancienneté pour avoir un peu plus que le Smic."

ⓘ Publicité

C'est le cas de Romain, embauché il y a dix ans, qui touche un salaire net "légèrement inférieur à 1.600 euros" et qui se dit "étonné" de voir si peu d'écart entre son salaire et celui d'un nouvel arrivant. "On a d'autres avantages, reconnaît-il, comme le CE et quelques jours de vacances supplémentaires, mais on regarde forcément ce qui tombe sur le compte. Je pense que ça peut être un frein au fait de rester fidèle à l'entreprise, est-ce que je ne tenterais pas ma chance ailleurs ? Tout le monde y pense en fait."