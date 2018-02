A la majorité des grévistes présents devant le siège de la Métropole Tours-Val de Loire, la grève a été levée après des discussions parfois tendues entre les responsables syndicaux qui ont participé aux négociations et certains salariés grévistes. Le hall de la Métropole a même été brièvement envahi

Les négociations engagées en milieu de matinée ce jeudi 15 février entre les élus de la Métropole et les représentants des salariés ont été brèves, mais les syndicalistes sont ressortis en ayant obtenu satisfaction sur l'une des revendications qui avait provoqué cette grève de 8 jours. Les agents territoriaux recouvrent la totalité et la pérennité de leurs fameux jours d'ancienneté. En tout cas, pour ceux qui travaillent actuellement pour la Métropole mais par contre ces journées d’ancienneté - considérées comme illégales par les élus de la Métropole - ne seront plus accordés aux futurs agents.

A la sortie, après avoir fait le compte-rendu de ces rapides négociations, certains agents ont protesté contre le résultat et décidé d'envahir brièvement le hall de la Métropole avec la volonté de retourner à la table des négociations.

Certains grévistes ont brièvement envahi le hall de la Métropole © Radio France - Marie-Ange Lescure

Pour éviter tout incident et trouver une issue à ce mouvement, les responsables syndicaux ont proposé de tenir une assemblée générale qui après bien des discussions et prises de parole a fini par lever la grève à la majorité des présents.

Les négociations sont loin d'être terminées à la Métropole car ce sont tous les aspects du statut de ces 800 agents territoriaux qui doivent être harmonisés. Des réunions doivent avoir lieu entre les élus et les syndicats jusqu'au mois de juillet où cette harmonisation devrait être faite "par le haut" comme le réclament les syndicats