Tours métropole : les transports Fil Bleu gratuits vendredi 4 décembre après une année 2020 souffrante

L'ensemble du réseau de transports de la métropole sera gratuit vendredi 4 décembre pour le Black Friday. Tours métropole et Fil Bleu veulent soutenir le commerce de proximité avant Noël et redynamiser l'usage des transports en communs : ceux-ci enregistrent près d'1/3 de voyages en moins en 2020.

Pour soutenir les commerçants du territoire et faciliter les achats de Noël, la Métropole de Tours met en place avec Fil Bleu une journée de gratuité dans les transports ce vendredi 4 décembre à l'occasion du Black Friday en France. Aussi, les trois week-ends avant Noël, ils proposeront des tickets de transports à 1€90 valable toute la journée sur tout le réseau Fil Bleu.

12 millions de voyages en moins cette année par rapport à 2019

La métropole de Tours et Fil Bleu souhaitent aussi redynamiser l'usage des transports en commun qui connaissent une forte baisse de fréquentation sur l'année 2020 : environ 12 millions de voyages en moins par rapport aux 40 millions de voyages environ enregistrés lors de l'année 2019, soit presque un tiers de moins. "A la fin de l'année 2020, on sera à 30% de perte de trafic : c'est considérable" détaille Antoine Fins, directeur de Keolis-Tours, société exploitante de Fil Bleu.

Un manque à gagner entre 6 et 7 millions d’euros sur l’année 2020

Cette année, le réseau de transports Fil Bleu a durement été fragilisé par la crise sanitaire et les deux confinements ont laissé des traces. Une baisse de fréquentation qui pourrait engendrer une baisse de l'offre à moyen terme laisse entendre Antoine Fins. L'impact financier est considérable, entre 6 à 7 millions d’euros de perte de recettes sur l’année 2020, "comme toute activité commerciale on souffre et on va continuer à en souffrir évidemment" explique le directeur de Keolis-Tours. Il pourrait y avoir une conséquence sur l'offre de transport proposée en 2021 confie-t-il. Même si la volonté de diminuer l’offre n’est pas à l’ordre du jour tempère la métropole et n'a pas été ressenti par Antoine Fins, l’option n’est pour l’instant "pas exclue".

On souhaite surtout que les Tourangeaux se réapproprient les transports en commun après la défiance lié à la Covid-19, qu'ils reprennent confiance - Emmanuel Denis, maire de Tours.

3000 titres de transports distribués aux commerçants pour les offrir aux clients

Cette initiative de gratuité des transports le 4 décembre et de tickets à tarif exceptionnel de la métropole a donc un double objectif : soutenir le commerce local avant Noël et favoriser les déplacements en transports en commun, "que les Tourangeaux se les réapproprient après la défiance lié à la Covid-19" souhaite Emmanuel Denis, maire de Tours. Il indique par ailleurs que la mairie de Tours a acheté 3000 billets journée à 1€90 qui seront distribués aux commerçants pour qu'ils les offrent à leurs clients. La volonté est donc surtout que le réseau retrouve l'attractivité qu'il avait en terme de fréquentation en 2019. Entre septembre et octobre, 80% de la fréquentation avait été retrouvée, c'était avant le deuxième confinement où les transports étaient fréquentés à hauteur de 50% avec une offre réduite. Depuis samedi dernier, 100% de l'offre de transport a été rétablie par Fil Bleu, avec un service revenu à la normale, qui note 60% de fréquentation rien que pour la journée du samedi 28 novembre où la réouverture des commerces a attiré du monde dans les transports.