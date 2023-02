Tours Métropole : une pétition lancée en interne par l'intersyndicale pour demander le treizième mois

Près de neuf mois après la grève des éboueurs, qui avait duré neuf jours en mai 2022, les syndicats de Tours Métropole reviennent à la charge quant à l'obtention du treizième mois pour tous les agents de la collectivité. Lors d'une assemblée générale, qui a réuni une petite centaine de salariés ce lundi 6 février, ils ont annoncé qu'ils allaient lancé une pétition en interne pour tenter de faire bouger les lignes.

Lors du mouvement social de mai 2022, les syndicats avaient réclamé et obtenu une prime de 120 euros par mois pour tous les agents, dans le but de faire face à l'inflation. Et la direction leur avait promis d'ouvrir les discussions, en 2023, sur le treizième mois. "Maintenant qu'on y est, on aimerait que les promesses soient tenues et on ne veut pas perdre de temps, explique Kévin Gardeau, délégué CGT à Tours Métropole. Nous sommes fiers d'avoir obtenu les 120 euros de prime mensuelle grâce à notre grève. Et par les temps qui courent, il vaut mieux les avoir. Mais on est encore loin du compte en terme de pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on lance cette pétition, pour se compter, pour aller voir les collègues dans chaque service. On se donne deux bonnes semaines et après on remettra cette pétition à la Métropole."

Une nouvelle grève à prévoir ?

Kévin Gardeau "n'exclut pas" un nouveau mouvement de grève, au printemps, si la direction tarde à lancer les discussions. "Des collègues formulent déjà ce souhait mais on va déjà attendre de voir ce que la Métropole nous répond. De toute façon, ce sera décider en assemblée générale."