Le mouvement de grève et de protestation se poursuit chez les agents de Tours Métropole Val de Loire. Toujours pour défendre leurs jours d'ancienneté mais également une harmonisation comme disent les syndicats "par le haut " des conditions et des temps de travail.

Tours, France

Comme tous les matins depuis le début de leur mouvement, les agents ont organisé une protestation devant le siège de Tours Métropole Val-de-Loire

Protestation lundi matin devant le siège de la Métropole aux Deux Lions à Tours Sud © Radio France - Marie-Ange Lescure

Tous les services sont impactés, même si évidemment le plus visible est celui de la propreté, du ramassage des déchets. Lundi matin, les grévistes ont empoché les camions bennes de sortir du dépôt de La Riche, "une façon" dit Ahmed syndiqué Force Ouvrière "de rendre la grève plus visible auprès de la population" . Selon les syndicats, il y avait ce matin 90% de grévistes sur la centaine d'agents au dépôt de La Riche en charge du ramassage des poubelles

La principale revendication des agents grévistes est que l'harmonisation qui doit avoir lieu des conditions et du temps de travail des 700 agents intégrés à la Métropole il y a un an, se fasse comme disent les syndicats "par le haut".

Les agents ont sous les yeux des grilles comparatives des 22 communes de la Métropole en terme de jours de congés, de temps de travail de primes, de jours d'ancienneté et comme l'explique Valérie syndiquée CGT "pour l'instant le compte n'y est pas"

Selon le Vice-Président de la Métropole Alexandre Chas en charge des Ressources Humaines, il n'y aurait plus qu'une centaine de grévistes sur les 1700 agents principalement au dépôt de la Grange David à La Riche et celui de Joué les Tours. Par ailleurs, l'élu de la Métropole a demandé aux grévistes et à leurs syndicats de respecter le droit au travail de leurs collègues non grévistes.

Toute la journée de jeudi devrait être consacrée à des négociations entre les élus de la Métropole et les syndicats des agents territoriaux