Tours, France

Vendredi matin, ils étaient encore près de 300 à manifester Place Jean Jaurès à Tours. Ils ont également brièvement envahi le hall de l'Hôtel de Ville de Tours avant de défiler jusqu'à la Préfecture d'Indre-et-Loire.

Leurs revendications portent sur plusieurs aspects de leurs avantages sociaux tels que leurs congés supplémentaires sous forme de jours d'ancienneté, ou encore la crainte de voir disparaître ce qu'ils appellent la journée du Président

Alexandre Chas, Maire de Ballan-Miré, est le Vice-Président de Tours Métropole en charge des ressources humaines répond sur chaque revendication : "Il faut remettre ce mouvement de grève dans son contexte, le 1ier janvier 2017, Tours Plus est devenu Tours Métropole et cela s'est traduit par l'intégration de 772 nouveaux agents (la Métropole compte 1732 agents au total). Aujourd'hui le sujet c'est d'arriver à harmoniser les conditions et le temps de travail de l'ensemble de ces agents."

Sur le premier sujet de "friction", la menace de suppression de la "journée du Président", "La réponse est claire" explique Alexandre Chas, "Jamais il n'a été question de la supprimer". Autre point de mécontentement, les congés supplémentaires ou encore appelés journées d'ancienneté : là encore au fil de leur carrière, les agents pouvaient avoir de une à cinq journées d'ancienneté. Pour le Vice-Président en charge des Ressources Humaines à la Métropole Tours Val-de-Loire "non seulement, ils ne perdront pas leurs journées d'ancienneté mais ils pourront pour ceux qui le souhaitent les monétiser, totalement ou partiellement, par contre, pour les nouveaux arrivants dans les effectifs de la Métropole," ce dispositif qui selon Alexandre Chas, n'est pas légal ne sera plus appliqué.

Au delà des revendications catégorielles des agents territoriaux, Alexandre Chas ne souhaite pas que viennent se mêler des revendications beaucoup plus nationales sur la fonction publique en général après les récentes annonces du gouvernement.

Une nouvelle séance de négociations doit avoir lieu la semaine prochaine à la Métropole pour poursuivre l'harmonisation comme disent les élus des conditions et temps de travail des 1700 agents de Tours Métropole.