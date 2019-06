Tours : mobilisation à 17h30 Place Anatole France contre la retraite à points

La CGT, FO, la FSU et Solidaires appellent à un rassemblement ce jeudi à Tours, place Anatole France contre le projet d'instauration d'une retraite par points. Selon les syndicats, cette réforme va entraîner une perte de revenus de 30%.

Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à un rassemblement ce jeudi soir à 17h30 place Anatole France à Tours contre le système de retraites à points que souhaite instaurer le gouvernement. Les syndicats réclament notamment le maintien d'une retraite par annuités et par répartition, le droit à la retraite pour tous dès 60 ans. Selon les syndicats, l'expérience des retraites par points des régimes complémentaires du privé montre que l'âge de départ est repoussé aujourd'hui à 63 ans et que depuis 2013, les pensions ont perdu 37% par rapport au salaire moyen.