Tours, France

Une trentaine de personnes, des parents mais aussi des salariés, ont manifesté ce matin à 10h devant la mairie de Tours pour demander un soutien de la ville pour sauver la crèche Pom'Cassis en grande difficulté. La structure, qui compte 12 salariés et qui accueille 26 enfants, est actuellement en procédure de sauvegarde et pourrait être liquidée le 27 juillet. La crèche associative présente une dette de 80.000 euros, liée notamment à un licenciement pour inaptitude, des arriérés de salaires avec l'arrivée d'une nouvelle convention collective. La directrice de la structure, Laetitia Bonnemin, qui avec son équipe n'est en rien responsable de cette situation, estime que la crèche est essentielle pour Tours-Nord. Il n'y a qu'une autre structure dans le quartier du Beffroi qui compte une quinzaine de places. On a un manque criant de places de crèche sur Tours-Nord et Pom'Cassis reçoit tous les jours de s demandes. En 3 ans et demi, elle a montré son efficacité, dit-elle.

L'entrevue avec l'adjointe à la petite enfance n'a rien donné

Une délégation a été reçue par l'adjointe à la petite enfance Barbara Darnet-Malaquin. Il n'y a pas vraiment d'avancées, explique la directrice de Pom'Cassis. On sent que la mairie souhaite une reprise par une structure associative plus importante. Nous nous souhaitons garder une petite structure, plus humaine. La mairie a prévu de présenter une réponse plus précise vendredi.

Je veux sauver la structure - Barbara Darnet-Malaquin, adjointe à la Petite Enfance

L'adjointe à la Petite Enfance à la ville de Tours, Barabara Darnet Malaquin, précise que la ville va accompagner comme il se doit les familles et les salariés. La ville va d'ailleurs voter lors du prochain Conseil Municipal une enveloppe de 15.000 euros pour payer les salaires. Le but est de reprendre l'activité, via une structure associative, et pas du tout une structure privée, précise l'adjointe au maire.