Tours : mobilisation des salariés d'Arair opposés à des suppressions d'emplois

Les salariés d'Arair, filiale d'Air liquide, spécialisée dans la prestation de santé à domicile, sont mobilisés ce lundi matin devant leur site à Tours. Ils sont une cinquantaine à manifester contre le PSE d'Air Liquide qui prévoit un millier de licenciements en France.

Si les dés sont jetés pour la moitié des postes du site tourangeau, à savoir une cinquantaine d'emplois, la colère est bien là. "Les gens sont un peu révoltés parce que cela fait vingt ans, trente ans que l'on est à Arair et que la société a progressé grâce à nous. Et du jour au lendemain, ils vont licencier la moitié du personnel, à savoir les gens en relation client, des techniciens. Ils ferment également le service handicap, donc on dit aux patients d'aller voir ailleurs. Ils vont se retrouver du jour au lendemain sans prestataire", précise Nicolas Juffroy, du syndicat CGT. Pour le syndicaliste, il s'agit là d'un licenciement "boursier pour faire plus de rentabilité".

Une action soutenue par de nombreux automobilistes et leur klaxon, mais aussi des patients. "Je me suis dit qu'il fallait les soutenir et leur donner le cœur car ils ont besoin d'aide. Moi je suis inquiet aussi car pour mon appareil pour l'apnée du sommeil, je ne sais pas où je vais aller, ni le suivi que l'on aura. Même chose pour mon fauteuil roulant", déplore Pascal, un patient de 59 ans, venu en solidarité et suivi par les agents d'Arair depuis des années.

Un plan social qui a été annoncé début juillet par le groupe. La mobilisation est ainsi un moyen de se faire entendre alors que les négociations avec la direction ont débuté début septembre et s'achèveront fin novembre. Les salariés réclament désormais un départ digne. "Concrètement, c'est soit vous prenez un reclassement interne, mais vous déménagez à Lyon, Bordeaux ou Nantes, où il y a quelques postes. Ou sinon cela va être un plan de reclassement avec un licenciement. Pour les personnes qui ont 50 ans et plus, on sait que c'est compliqué de retrouver du travail. Pour l'instant, Air Liquide nous octroie des moyens minimes avec 4-5 mois de salaires. Air Liquide a les moyens. Ils ont fait 2.8 milliards de profits l'année dernière. Il faut absolument qu'ils mettent des grosses primes de licenciement, des moyens sur la formation, sur le reclassement sur la durée pour que le gens partent dignement de la société", ajoute Nicolas Juffroy.