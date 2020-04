Tours Nord : le magasin Leroy Merlin a rouvert ses portes aux clients

Le magasin Leroy Merlin de Tours Nord, situé dans le centre commercial la Petite Arche, a rouvert ses portes aux clients ce mardi matin.

"Nous avons mis en place un plan sanitaire extrêmement rigoureux" Alexandre Engels, directeur de Leroy Merlin Tours Nord

Depuis le début du confinement en mars dernier, le magasin ne fonctionnait plus que par commandes sur internet. Les clients pouvaient venir récupérer leurs produits grâce à un système de drive. Depuis ce mardi matin à 10 heures, le magasin a donc rouvert au public : "Nous avons rouvert en libre-service", commence le directeur du magasin Alexandre Engels. "Cela veut dire que les clients n'ont pas accès à des conseillers de ventes et que nous avons mis en place un plan sanitaire extrêmement rigoureux."

File unique, gestes barrières, distanciation sociale

Sur place, le magasin compte aujourd'hui 35 salariés. "On fait en sorte de donner aux clients les clés pour faire une visite de magasin la plus sécurisée pour eux comme pour nos collaborateurs", explique le directeur. Sur place a par exemple été mis en place une file unique : "Bien qu'il y ait quatre ou cinq caisses d'ouvertes, tous les clients doivent faire la queue au même endroit. Une fois qu'une caisse est disponible, vous déposez votre caddie et vous devez attendre à l'écart en attendant que l'hôtesse puisse saisir l'ensemble des produits."

Le directeur précise également que les salariés présents se sont portés volontaires.