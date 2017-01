Tours : nouvelle manifestation de soutien aux résidents du foyer d'hébergement Albert Thomas

Le comité de soutien aux résidents du Foyer Albert Thomas se rassemblera devant la mairie de Tours ce matin à 10h30. Il demande une solution de relogement définitive pour les 36 résidents, des demandeurs d'asile pour la plupart.

Le comité de soutien aux résidents du foyer d'hébergement d'urgence Albert Thomas appelle à un nouveau rassemblement devant la mairie de Tours ce matin 10h30. Il réclame à l'Etat et au maire de Tours une solution de relogement définitive pour les 36 résidents qui risquent de se retrouver à la rue aujourd'hui. Car officiellement, le foyer ferme ses portes ce jeudi. Quant aux 6 salariés de l'association du foyer Albert Thomas, ils seront officiellement licenciés la semaine prochaine. Mercredi, le mandataire-liquidateur leur a confié qu'il existait un espoir de reprise.

La ministre du logement se saisit du dossier ?

L'affaire est remontée jusqu'à la ministre du logement Emmanuelle Cosse. Dans un courrier officiel, elle a confié qu'il existait un sérieux espoir de reprise du foyer Albert Thomas par un nouvel opérateur, et que des solutions de relogement temporaire étaient en place pour éviter un retour à la rue des résidents.

Autant d'informations nouvelles et même carrément contradictoires avec ce qui se disait peu après l'annonce de la fermeture. Il y a deux semaines, tous les feux étaient au rouge, mais la mobilisation de syndicats et de mouvements de gauche conjuguée avec la création d'un comité de soutien a permis d'actionner des leviers au plus haut niveau de l'Etat, et donc jusqu'au ministère du logement. Du coup, les manifestations prévues ce matin et jeudi 12 janvier prennent une tout autre dimension et devraient mobiliser bien plus de monde que prévu.