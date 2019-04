Tours : nouvelle mobilisation des salariés de la Protection de l'enfance qui craignent la suppression de 138 emplois

A l'appel de deux syndicats, les salariés de la Protection de l'Enfance vont manifester ce vendredi matin à 9h15 devant le Conseil Départemental. Dans le nouvel appel à projets, l'ADSE est évincée ce qui met en péril 138 emplois selon FO et Sud.

Tours, France

Les personnels de l'association de sauvegarde de l'enfance (ADSE) sont appelés une nouvelle fois à se mobiliser ce vendredi 26 avril, comme ils l'avaient déjà fait le 29 janvier dernier. Une action soutenue par les syndicats FO et Sud au moment d'une session du Conseil Départemental. Les personnels prévoient de se rassembler à 9h15 devant l'hôtel du département, et ont voté une grève illimitée pour demander le maintien de tous les emplois, alors que 112 jeunes seraient actuellement hébergés dans les structures de l'ADSE.

Les syndicats expliquent que dans le cadre d'une restructuration de la Protection de l'Enfance, le Conseil Départemental n'aurait pas retenu l'ADSE dans l'appel d'offres. Cela met en péril 138 emplois à court terme selon FO et Sud, et à plus long terme, la survie de l'association qui compte 211 personnes.