Tours : O'Tacos ferme ses trois restaurants, quatre personnes incarcérées

Les trois restaurants O'Tacos de Tours ont fermé et les deux gérants associés ont été interpellés. L'enseigne de restauration rapide est accusée de travail dissimulé, d'abus de bien social et de conditions de travail contraires à la dignité. Au total, quatre personnes sont incarcérées.

Tours, France

La chaîne de restauration rapide O'Tacos ferme ses trois établissements à Tours, d'après les informations de la Nouvelle République. Une instruction judiciaire est en cours. Dans la semaine dernière, quatre hommes ont été interpellés, dont les deux gérants associés. Ils ont été placés en garde à vue durant trois jours avant d'être mis en examen et placés en détention provisoire. Les motifs sont les suivants : abus de bien social, travail dissimulé ainsi que conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Entre dix et vingt salariés bangladais, sans papiers, qui seraient arrivés depuis Paris qui auraient enchaîné les heures de travail sans que la rémunération soit adaptée en fonction, toujours selon nos confrères.

Même si les frigos et les veilleuses sont toujours allumés, le O'Tacos situé rue de Bordeaux a pourtant bien fermé ses portes. © Radio France - Yvan Plantey

À quelques encablures du restaurant O'Tacos situé rue de Bordeaux, Patrick, un restaurateur n'est pas étonné : " J'avais déjà entendu des rumeurs sur le personnel douteux qu'ils embauchaient et puis j'habite rue de la rôtisserie, là où il y a un autre O'Tacos, et quand je suis rentré dedans, j'ai bien vu que le personnel confirmait ces rumeurs. "

Une instruction judiciaire est actuellement en cours.