Le Tours-Paris via l'A10 passe de 23,10€ à 23,40€ au 1er février

Indre-et-Loire, France

Comme à chaque 1er février, les tarifs des péages augmentent. Il en coûte en moyenne en France 1,8% de plus. Sur le réseau Cofiroute qui couvre l'Indre-et-Loire, la hausse est moins forte, de 1,65%. Le prix de chaque trajet est visible sur son site internet. Globalement, le tarif d'un quart des liaisons du réseau Cofiroute n’augmente pas. La direction régionale précise à ce propos que la stabilité concerne surtout les tarifs sur les trajets de proximité, en agglomération, comme la sortie de Chambray-lès-Tours qui reste à 0,90€. Autres tarifs inchangés : le Tours-Blois et le Tours-Château-Renault.

La sortie Chambray-lès-Tours reste à 0,90€

Ce sont les longs trajets qui sont les plus impactés par la hausse. Il faut débourser 0,30€ de plus pour aller à Bordeaux, Angers et Paris. Le trajet Tours-Paris revient maintenant à 23€40, le Tours-Angers 10€30 et le Tours-Bordeaux 32€80. A retenir aussi qu'il faut débourser 0,20€ de plus sur le Tours-Orléans, 0,10€ de plus sur Tours-Sainte-Maure-de-Touraine et Tours-Poitiers. L'A10 est une autoroute toujours très rentable parmi les axes autoroutiers en France, dans les quinze plus chers, désormais à plus de 0,10€ du kilomètre. Le péage a pris 1€ en seulement deux ans entre Bordeaux et Paris (56,20€ au 1er février 2019).

Les principales liaison au départ de Tours